Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Citroen C 3 im Aegidiusweg beschädigt - Verursacher entfernt sich

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ob es der Fahrer eines dunklen Kombi war, der am Sonntagvormittag einen im Aegidiusweg abgestellten Citroen C 3 beschädigt hat, wird derzeit noch überprüft. Die Geschädigte stellte ihren Wagen am Sonntag gegen 11.30 Uhr ab und wurde rund 15 Minuten auf den Schaden, der sich auf rund 1.000 Euro beläuft, aufmerksam.

Der offenbar ältere Fahrer eines dunklen Kombi beschädigte beim rückwärtigen Ausparken den Citroen und entfernte sich unerlaubt, ohne sich um die Angelegenheit weiter zu kümmern. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge sprach den Verursacher zwar noch an, doch dieser reagierte nicht und fuhr davon.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall (Fahrer bzw. Fahrzeug) geben können, werden daher gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Heidelberg, Tel.: 0621/174-4140, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell