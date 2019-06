Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Lkw-Fahrer verursacht hohen Schaden beim Abbiegen...

Heidelberg (ots)

Ein Lkw-Fahrer, der eigentlich ein Autohaus in der Straße "In der Gabel" anfahren wollte, wurde offenbar durch sein Navigationssystem fehlgeleitet und verursachte beim Abbiegen in den Gutachweg einen beträchtlichen Schaden an einem ordnungsgemäß abgestellten Audi A 5. Der Anhänger schwenkte beim Einfahren aus und beschädigte die komplette linke Fahrzeugseite, so dass am Audi Schaden von rund 8.000 Euro entstand. Am Lkw selbst war ebenfalls Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

