POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bewaffneter Raubüberfall auf Bankfiliale - Lautsprecherdurchsagen der Polizei nach möglichen Zeugen - Pressemeldung Nr. 2

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr wurde die Filiale der VR-Bank Rhein-Neckar in der Schloßstraße von einem bewaffneten Täter überfallen. Die Polizei führt derzeit an die Anwohner sowie Passanten in der Schloßstraße Lautsprecherdurchsagen nach möglichen Zeugen durch.

"Wer hat zwischen 6.30 und 8.30 Uhr eine männliche Person, Größe ca. 180 cm, ca. 40 Jahre, sehr schlank, dunkle Bekleidung, Sonnerbrille, eventuell mit auffälliger Perücke beobachtet oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht?"

Hinweise an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-4444 oder jede andere Polizeidienststelle.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit noch an, die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

