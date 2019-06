Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Ältere Dame mit Rollator von Auto angefahren und schwer verletzt

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag kurz nach 11 Uhr wurde eine ältere Frau mit einem Rollator in der Schloßstraße/Zeyherstraße bei einem Unfall mit einem Autofahrer schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und dort stationär aufgenommen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Schwetzingen.

