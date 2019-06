Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Neun Autos auf Firmengelände ausgebrannt; drei weitere und Bürocontainer beschädigt; Ursache noch unklar; Pressemitteilung Nr. 2

Hockenheim (ots)

Am Dienstagmorgen brannten auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Dudweiler Straße neun Autos total aus, drei weitere -alles Fahrzeuge der Marke BMW- wurden durch das Feuer und die große Hitzeeinwirkung beschädigt. Auch der Bürocontainer der Firma wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000.- Euro.

Während des Brandes und der sich anschließenden Löscharbeiten entstand eine derart starke Rauchentwicklung, sodass umliegende Straßen geperrt werden mussten. Die Sperrungen wurden nach rund 90 Minuten gegen 7.30 Uhr wieder aufgehoben.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

