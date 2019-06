Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Unfallflucht - Wohnmobil in Heidelberg beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am 24.06.2019 wurde in Heidelberg Nord, in der Bachstraße, ein Wohnmobil von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das am linken Fahrbahnrand abgestellte Wohnmobil, wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr, an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher ging flüchtig. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Polizeirevier in Heidelberg- Nord unter der Rufnummer 06221-45690 zu melden.

