Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Vandalismus im Bereich der alla hopp!-Anlage, Polizei sucht nach Zeugen!

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Von Vandalen wurde vergangenes Wochenende die Schwetzinger alla hopp!-Anlage aufgesucht.

In der Zeit zwischen Samstagabend 17:45 Uhr und Sonntagmorgen 08:30 Uhr suchten ein oder mehrere Unbekannte das Gelände an der Hockenheimer Landstraße auf und verschafften sich Zutritt zum Toilettenhäuschen. Anschließend wüteten die Eindringlinge im Innern der Männertoilette und zerstörten das Inventar. Das Waschbecken wurde ebenso total zerschlagen wie ein Wandspiegel. Zudem wurden an der Toilette Deckel und WC-Brille abgerissen, ein an der Wand angebrachter Papierspender zerstört und ein Mülleimer beschädigt. Dem Akt blinder Zerstörungswut fielen auch mehrere vor der Toilette aufgestellte Tische und Sitzmöbel zum Opfer.

Die wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelnde Schwetzinger Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Eventuelle Zeugen der Tat oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei unter 06202/288-0 anzurufen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

