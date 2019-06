Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Zwei Gaststätteneinbrüche in einer Nacht - Kommen dieselben Täter in Frage ? Hinweise an die Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei Gaststätteneinbrüche haben die Eberbacher Kollegen in der Nacht zum Freitag zu verbuchen. Bislang Unbekannte verschafften sich brachial Zugang zu den Lokalen in der Bahnhofstraße und am Bahnhofsplatz und wuchteten die dortigen Geldspielautomaten auf. Ob bzw. in welcher Höhe Bargeld entwendet wurde, ist abschließend noch nicht geklärt und bedarf der weiteren Ermittlungen.

Kurz nach Mitternacht waren in einer Gaststätte vier vermummte Täter auf der Überwachungskamera zu erkennen, die fluchtartig die Innenräume durch ein Fenster wieder verließen.

Am Freitagfrüh bemerkten die Geschädigten die Einbrüche und alarmierten die Polizei. Hinweise hierzu nehmen die Beamten des Polizeireviers Eberbach unter Tel.: 06271/92100, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell