Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gärtnereieinbruch - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Einbruch, der sich in der Nacht zum vergangenen Freitag in eine Gärtnerei im Waldgartenweg ereignet hat. Die Täter schnitten zunächst ein Loch in den Zaun, betraten das Areal und verschafften sich schließlich durch eine nicht verschlossene Türe Zugang in die Verkaufsräume.

Gestohlen wurden bisherigen Angaben zufolge zwei Behältnisse mit Trinkgeld sowie ein Tablet der Marke Acer im Gesamtwert von über 500 Euro.

Am Freitagmorgen bemerkten Bedienstete den Einbruch und alarmierten die Polizei. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell