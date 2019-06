Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Kollision zweier Radfahrer - 10-Jähriger trug keinen Helm

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeitgleich passierten ein 62-jährige wie auch ein 10-jähriger Radfahrer am Sonntag gegen 16.20 Uhr eine Engstelle in der Gartenstraße, wobei es in der Folge zur Kollision kam. Beide stürzten auf die Fahrbahn und zogen sich Verletzungen zu, die nach der Erstbehandlung in verschiedenen Krankenhäusern weiterbehandelt werden mussten.

Nach einer ersten Befragung der Beteiligten werfen sich beide vor, die Fahrbahnseiten nicht ordnungsgemäß eingehalten zu haben. Die Engstelle selbst bietet jedoch ausreichend Platz für zwei Radfahrer.

Die Eltern des 10-Jährigen, der übrigens ohne Helm Fahrrad gefahren war, wurden verständigt. Zeugen, die evtl. auf den Unfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell