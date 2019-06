Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Radfahrer prallt gegen Opel und verletzt sich - Einlieferung ins Krankenhaus

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Einmündungsbereich Schwetzinger Straße/In den Breitwiesen kam es in der Nacht zum Montag kurz nach 1 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer.

Der 27-jährige Radfahrer befuhr den Radweg auf der falschen Straßenseite und krachte in der Folge gegen den Opel eines aus Mühlhausen stammenden Mannes. Der Radfahrer schlug mit dem Gesicht zunächst gegen die Windschutzscheibe und landete anschließend auf der Fahrbahn.

Nach der Erstversorgung an der Unglücksstelle wurde er in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell