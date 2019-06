Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Ladendieb bedroht Supermarktmitarbeiter und flüchtet, wer kennt die Person?

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Freitag gegen 13.20 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Ladendieb in der REWE-Filiale in der Felix-Wankel-Straße 20 Waren im Gesamtwert von mehr als 800 Euro zu stehlen. Ein Mitarbeiter des Supermarktes sprach den Ladendieb nach Verlassen des Marktes an, worauf dieser seine Beute im Einkaufswagen zurück ließ und sich zu Fuß entfernen wollte. Da ihm der Mitarbeiter jedoch folgte, bedrohte der Unbekannte diesen mit einem Messer und gab an ihn abstechen zu wollen.

Hierauf brach der Mitarbeiter die Verfolgung ab und verständigte die Polizei.

Bei einer eingeleiteten Fahndung konnte kein Tatverdächtiger gefasst werden.

Der unbekannte Ladendieb wurde wie folgt beschrieben:

ca. 180 cm, kräftig, dunkler Hauttyp, Tattoo am Hals in Form eines Drachens, kurze graue Jogginghose, schwarzes T-Shirt, Nike-Schuhe

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter 06221 34180 zu melden.

