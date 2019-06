Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht weißer Smart gesucht

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, den 19.06.2019 beschädigte ein bislang Unbekannter ein geparktes Auto und flüchtete anschließend mit einem weißen Smart - das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer eines weißen Smart am Mittwochabend um 22:00 Uhr in der Bahnhofsstraße in das Heck eines geparkten KIA fuhr. Dabei entstand beim Geparkten ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro. Das kümmerte den Unfallverursacher aber nicht weiter, er flüchtete von der Unfallstelle. Der männliche Fahrer des weißen Smart, der kein Kennzeichen vorne hatte, soll blonde Haare haben. Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06205 28600 an die Ermittler zu wenden.

