Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt (ots)

Nach einem Einbruch an der Gantenstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der oder die Täter waren am Montagnachmittag oder -abend (17.06.2019) über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Darin hatten sie eine gerade neu aufgestellte Waschmaschine verrückt und die dazugehörenden Verpackungsmaterialien im Raum verteilt. Die Teppiche im Bad lagen durcheinander. Nach ersten Erkenntnissen haben die Diebe nichts gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch machen können, Telefon 02551/15-4115. Der Einbruch wurde in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 16.00 Uhr und den späten Abendstunden verübt. Als der Geschädigte um 23.10 Uhr zurückkehrte, war in allen Räumen das Licht eingeschaltet.

