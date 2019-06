Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebe unterwegs

Ibbenbüren (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der "Alte Nordstraße" haben sich am Montag (17.06.2019) Diebe aufgehalten. Eine Bewohnerin hatte die Erdgeschosswohnung am Morgen gegen 08.00 Uhr verlassen. Kurz nachdem sie am Nachmittag gegen 15.00 Uhr zurückgekehrt war, bemerkte sie einen aufgebrochenen Schreibtisch. Die Frau schaute in den anderen Räumen nach und stellte dabei den Diebstahl mehrerer Schmuckstücke fest. Der oder die Täter hatten Goldketten, Ringe und ein Armband erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten suchen Zeugen, denen im Tatzeitraum an der "Alte Nordstraße" verdächtige Personen aufgefallen sind, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell