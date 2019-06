Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann will sich umbringen, greift Polizei und Rettungskräfte an

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr verständigten Angehörige eines 38-jährigen Mannes in Mannheim, Ortsteil Käfertal, die Feuerwehr, weil dieser in suizidaler Absicht eine erhebliche Menge Schlaftablette in Kombination mit Alkohol zu sich genommen und sich in seinem Pkw eingeschlossen hatte. Als der Mann in seiner Garage, in seinem Pkw, sitzend angetroffen wurde schlug er erst nach dem eingesetzten Notarzt, welcher den Angriff abwehren konnte und verletzte im anschließenden Handgemenge zwei Polizeibeamte leicht. Der Mann kam unter Polizeibegleitung in einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ihn erwarten jetzt Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

