Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Polizeibeamtin getreten und beleidigt durch Abgängige aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden

Wiesloch (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 00:36 Uhr stellte eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Wiesloch eine aus dem PZN Wiesloch abgängige junge Dame in der Albert-Schweitzer-Straße 2, im Bereich der Avia Tankstelle, fest und wollte diese zurückbringen. Auf dem Weg zum Streifenwagen ließ sich die junge Frau fallen und trat mehrfach nach einer eingesetzten Polizeibeamtin, wobei sie diese am Bein traf. Glücklicherweise wurde die Beamtin hierbei nicht verletzt. Damit noch nicht genug beleidigte sie die Beamtin auch noch auf übelste Art und Weise. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 0,42 Promille. Sie wird jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Köperverletzung angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell