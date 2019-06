Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot

Rhein-Neckar-Kreis

mit Alkohol aber ohne Führerschein Unfall verursacht

St. Leon-Rot (ots)

Der 22-jährige befuhr mit seinem Hyundai am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr die Straße Im Schiff und verlor vermutlich aufgrund der Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er in einer Linkskurve geradeaus weiter fuhr. Der PKW landete dadurch 3 m tiefer in einem Graben, wodurch sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer leicht verletzt wurden. Im Krankenhaus wurde dem 22-jährigen eine Blutprobe entnommen. Da er weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist noch seinen PKW zugelassen hat, erwarten ihn neben der Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung noch weitere Verfahren. Der PKW wurde abgeschleppt.

