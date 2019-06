Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brandeinsatz mit Menschenrettung

Mönchengladbach-Gladbach, 05.06.2018, 04:56Uhr, Waldhausener Straße (ots)

Am frühen Morgen des 05.06.2018 wurde die Feuerwehr zu einer Brandmeldung in den Stadtteil Gladbach alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Brand in einer Wohnung im 2.OG eines Mehrfamilienreihenhauses. Dem einzigen Bewohner der Wohnung war der Fluchtweg durch das Treppenhaus bereits versperrt. Er konnte sich jedoch an ein Fenster zur Straße flüchten und durch rufen auf sich aufmerksam machen. Die eintreffende Feuerwehr rettete die Person durch das Fenster über eine Drehleiter und leiteten gleichzeitig Löschmaßnahmen über das Treppenhaus ein. Die gerettete Person wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr noch an der Einsatzstelle medizinisch versorgt und aufgrund der eingeatmeten Rauchgase in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte anschließend schnell unter Kontrolle gebracht werden und durch Löschmaßnahmen der Feuerwehreinsatzkräfte abgelöscht werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) und der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Feuerwehr Mönchengladbach

Einsatzleiter: BA Markus Meinen

