POL-MA: Schwetzingen: Navigationsgerät aus Mercedes ausgebaut - Hinweise an die Polizei

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang nicht ermittelte Täter die Seitenscheibe eines in der Hockenheimer Landstraße geparkten Mercedes-AMG und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Das festeingebaute Originalnavigationsgerät samt Bedienelementen bauten die Unbekannten aus. Abgestellt war der schwarze Wagen zwischen Samstagabend, 18 Uhr und Sonntagmittag, 14 Uhr. Die Geschädigten erstatteten umgehend Anzeige bei der Polizei in Schwetzingen. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202/2880 (Polizeirevier Schwetzingen) oder unter Tel.: 0621/174-4444 (Kriminalpolizeidirektion Heidelberg) zu melden.

