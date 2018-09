POL-HI: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld und Schmuck

Hildesheim (ots) - (jpm)Angeblichen Polizeibeamten ist es gelungen, eine ältere Frau aus der Ortschaft Sehlde im Landkreis Hildesheim um ihr Erspartes und ihren Schmuck zu bringen.

Den Ermittlungen zufolge erhielt eine 74-jährige Frau aus der Ortschaft Sehlde in den Abendstunden des 05.09.2018 einen Anruf. Dabei gab sich der Anrufer als Kriminalbeamter der Polizei Hameln aus. Er gab an, sich gerade bei der Polizei in Elze aufzuhalten, nachdem kurz zuvor in Elze zwei Rumänen festgenommen worden sind. Im Auto der Rumänen wären Einbruchwerkzeug, ein Messer und die Anschrift der 74-jährigen gefunden worden. Man ginge davon aus, dass bei der Dame eingebrochen werden sollte und sie nun besonders geschützt werden müsste. Der angebliche Beamte befragte die Frau, ob sie Bargeld und Schmuck im Hause hat, was bejaht worden ist. Im Folgenden wurde die Seniorin aufgefordert Geld und Schmuck in einer Tasche zu verstauen, damit die Polizei die Sachen in Sicherheit bringen könnte. Die Dame äußerte ihre Angst, Opfer einer Straftat zu werden. Sie wurde daraufhin beruhigt, ihr wurde erklärt, dass das Haus verdeckt umstellt sei und ihr keine Gefahr drohe. Der vermeintliche Beamte betonte mehrfach, wie wichtig ihm die Sicherheit der 74-jährigen ist. Die Seniorin verpackte daraufhin Bargeld in einem fünfstelligen Bereich und ihren Schmuck, dessen Wert ebenfalls in einem fünfstelligen Bereich liegt, in einer Tasche. Bei einem erneuten Anruf wurde sie angewiesen die Tasche in der Mülltonne zu deponieren, was sie auch tat. Es folgten anschließend noch weitere Telefonate mit insgesamt zwei angeblichen Beamten, einem Herrn "Stein" und einem Herrn "Wagner". Diese wiegten die Dame weiterhin in Sicherheit. Ihr wurde immer wieder suggeriert, dass die Polizei auf sie aufpasse. Die Männer waren freundlich und einfühlsam. Im Hintergrund der Telefonate waren weitere Stimmen zu hören, bei denen die Frau von anderen Beamten ausging. Die 74-jährige äußerte mehrfach den Wunsch ihre Tochter zu verständigen. Davon wurde ihr abgeraten, um nicht auch die Tochter ins Visier der Einbrecher zu bringen. Erst als sich am Folgetag niemand mehr meldete, rief die 74-jährige selbst bei der Polizei in Elze an, um zu erfahren, was mit ihrem Schmuck und ihrem Geld passiert ist. Dabei stellte sich heraus, dass sie Opfer einer Straftat geworden ist.

