Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Stampfer von Freifläche gestohlen Polizei Neckargemünd ermittelt und bittet um Hinweise

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Samstag stahlen bislang unbekannte Täter einen Stampfer der Marke Ammann, Typ ACR 60, welcher mit weiteren Gerätschaften auf einer Freifläche entlang der B 45/K 4162 platziert war. Die Arbeiter, die für die Gleisarbeiten auf der Zugstrecke zwischen Neckargemünd und Bammental eingesetzt waren, hatten das Arbeitsgerät am Freitagabend unter der Schaufel eines Radlagers deponiert und am Samstagmorgen gegen 8 Uhr den Diebstahl bemerkt.

Der Wert des Geräts liegt bei rund 2.500 Euro.

Zeugen, die evtl. Hinweise zum Diebstahl oder aber Verbleib geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

