POL-PDTR: Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag, den 03.03.2019 in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei wurde die Terrassentür des abseits gelegenen Hauses in Trier-Pfalzel aufgehebelt und aus einer Handtasche Geld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Aufgrund der Spurenlage hatte es der oder die Täter nur auf Bargeld abgesehen, da andere Wertgegenstände unberührt blieben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schweich oder Kriminalpolizei Trier.

