Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch, Rhein-Neckar-Kreis: Fahrraddieb festgenommen, aber wem gehört das Fahrrad?

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Täter, Fahrrad, Zeugen? Check! Fahrradbesitzer? Wird dringend gesucht!

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagabend um 19:30 Uhr in Anhalter Straße einen jungen Mann dabei, wie dieser ein Fahrradschloss mit einer Eisenstange aufbrach. Danach fuhr der vermeintliche Jugendliche erstmal ein paar Runden mit dem Rad, bis ein Linienbus an die dortige Haltestelle kam. Als er das Fahrrad dann aber nicht mit in den Bus nehmen durfte, ließ er es liegen und stieg ein. In der Mannheimer Straße wurden die Insassen des Busses von den alarmierten Polizeibeamten kontrolliert. Der Täter wurde anhand der Täterbeschreibung schnell ausfindig gemacht und festgenommen. Nachdem der gerade mal 14-Jährige bemerkt hatte, dass die Beamten nicht auf seine Ausreden hereinfielen, gestand er die Tat. Er muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten. Es fehlt bislang aber noch eine heiße Spur zum Eigentümer des Fahrrads! Dieser wird gebeten, sich unter 06202 2880 an die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen zu wenden - dort wird das Fahrrad sicher aufbewahrt.

