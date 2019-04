Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hauswand beschädigt und von Unfallstelle geflüchtet

32839 Steinheim (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Mittwoch, 10.04.2019, gegen 15:05 Uhr, beim Ein- oder Ausfahren der Grundstückszufahrt eines Bürogebäudes in der Hospitalstraße eine Hauswand beschädigt. Vermutlich ist ein Lieferwagen mit einem Reifen gegen die Wand geraten und hat einen Schaden von 1500 Euro an der Fassade verursacht. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt. Unfallzeugen und sonstige Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271 - 9620, in Verbindung zu setzen. /he.

