Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wohnhaus und Scheune ausgebrannt

Bild-Infos

Download

33039 Nieheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 11.04.2019, gegen 03:00 Uhr, ist in Sommersell offensichtlich zunächst die Anbauscheune eines Einfamilienhauses aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Anschließend griff das Feuer auf den Dachstuhl des Wohnhauses über. Der Dachstuhl und die Scheune brannten komplett aus. Der Feuerwehr gelang es mit starken Kräften das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Bewohner (70 und 67 Jahre alt) konnten ihr Haus rechtzeitig und unbeschadet verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell