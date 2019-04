Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Werkstatt - LKW entwendet

34414 Warburg (ots)

Tatzeit: Dienstag, 09.04.2019, 21:15 Uhr bis Mittwoch, 10.04.2019, 06:20 Uhr - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind bislang unbekannte Täter Zugang in ein Küchen- und Holzwerk an der Briloner Straße in Scherfede eingebrochen. Die Täter packten mehrere Elektrogeräte und Küchenmöbel in ein Firmenfahrzeug und entwendeten dieses. Bei dem entwendeten Firmenfahrzeug handelt es sich um einen weißen LKW der Marke Mitsubishi Canter. Das Fahrzeug hat eine silberne Plane und ist mit grüner Aufschrift bedruckt. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen HX-TL120 angebracht. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, in Verbindung zu setzen./he.

