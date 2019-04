Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Container in Brand gesetzt

33034 Brakel (ots)

In der Straße Bohenkamp ist am Montagabend, 08.04.2019, gegen 21:15 Uhr, ein Altkleidercontainer offensichtlich vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Bevor das Feuer festgestellt wurde, soll sich eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Containers aufgehalten haben. Ob diese Jugendlichen für den Brand verantwortlich sind, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Polizei in Höxter (Tel. 05271-9620) bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden./He.

