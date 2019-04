Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Supermarkt

33039 Nieheim (ots)

Hohen Sachschaden haben bislang Täter durch einen Einbruch in einen Verbrauchermarkt in der Straße Alersfelde verursacht. Der Einbruch erfolgte zwischen Samstag, 06.04.2019, 21:20 Uhr und Sonntag, 07.04.2019, 05:10 Uhr. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei (Tel. 05271 - 9620) fragt: "Wer hat zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt?" /he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell