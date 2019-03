Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Mittwoch, den 06.03.2019, meldete sich die Halterin eines schwarzen Seat Ibiza bei der Polizei in Vienenburg, um eine Anzeige wegen eines Verkehrsunfalles mit Flucht zu erstatten. Sie hatte ihr Fahrzeug am selben Tag in der Zeit gegen 08.00 Uhr in Goslar-Vienenburg in der Kirchstraße kurz vor der Einmündung zur Straße Schiffgraben am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug um 11.15 Uhr stellte sie dann fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Vermutlich wurde der Schaden im Vorbeifahren durch ein weiteres Fahrzeug verursacht. Dessen Fahrer unterließ es allerdings sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, sondern setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden./rh

