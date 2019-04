POL-WOB: Einbruch am helllichten Tage - Nachbarn passten auf

Polizei Wolfsburg

Königslutter, Fischersteg 31.03.2019, 13.42 Uhr

Dank zweier aufmerksamer Nachbarn ist ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Fischersteg beendet worden. Gegen 13.42 Uhr bemerkten zwei Zeugen, wie zwei Unbekannte sich am Nachbarhaus zu schaffen machten. Als der eine Nachbar gegen 13.42 Uhr sah, dass zwei Täter im Begriff waren ein Fenster des Nachbarhauses gewaltsam zu öffnen, alarmierte er geistesgegenwärtig die Polizei. Er konnte dabei den Beamten eine gute Beschreibung der Täter abliefern: Beide Personen hatten ein osteuropäisches Aussehen. Die Täter trugen eine Schiebermütze und hatten kurz rasierte Haare. Das Alter beschrieb der Zeuge zwischen 30 und 40 Jahren. Ein Täter war komplett in schwarz gekleidet, der andere Täter hatte eine olivgrüne Jacke an. Er konnte weiterhin beobachten, dass die beiden Unbekannten nachdem sie das Fenster geöffnet hatten ins Innere des Hauses einstiegen. Währenddessen kam der andere Nachbar des betroffenen Hauses mit seiner Frau vom Spaziergang zurück und sah, wie die zwei Täter ihm aus dem Fenster mehr oder minder direkt vor die Füße sprangen. Möglicherweise hatten die Täter den Nachbarn kommen sehen und waren schon im Begriff reiß aus zu nehmen. Der Zeuge folgte den beiden Einbrechern in sicherem Abstand und konnte noch erkennen, dass die beiden Unbekannten über die Straße Fischersteg in Richtung Wolfsburger Straße flüchteten. Dort stiegen sie in eine schwarze Limousine mit auswärtigem Kennzeichen und fuhren davon. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen. Derzeit kann noch nicht gesagt werden, ob und was entwendet worden ist. Die Ermittler hoffen darauf, dass anderen Zeugen der schwarze PKW aufgefallen ist und hoffen auf Zeugenhinweise an die Rufnummer 05353/94105-0.

