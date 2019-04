Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 23-Jähriger kommt von Fahrbahn ab - Citroen landet auf dem Dach

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, B1 31.03.2019, 06.55 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und einem total beschädigten Citroen ereignete sich am Sonntagmorgen um kurz vor sieben Uhr auf der Bundesstraße 1. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand befuhr ein 23 junger Mann aus Schöningen mit seinem Citroen Xsara die B 1 von Süpplingen in Richtung Helmstedt. Nach eigenen Angaben kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinen rechten Rädern zunächst auf den rechten Seitenstreifen, kam dadurch in Schleudern und schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte der Citroen zwei Straßenbäume, schlug im linken Straßengraben auf, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei verletzte sich der 23-Jährige und wurde mit einem Rettungswagen ins Helmstedter Klinikum verbracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell