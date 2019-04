Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Sportanlage - Täter zerstören Verglasung der Eingangstür

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kreuzheide-Nord, Franz-Marc-Straße 29.03.2019, 17.00 Uhr - 31.03.2019, 11.15 Uhr

Zu einem Einbruchsdiebstahl in die Räume einer Sportanlage in der Franz-Marc-Straße kam es am vergangenen Wochenende. Was die Täter dabei entwendeten ist derzeit völlig unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah die Tat zwischen Freitagnachmittag 17.00 Uhr und Sonntagvormitttag 11.15 Uhr. Die Täter zerstörten die Verglasung der Eingangstür und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Hier betraten sie diverse Räume und durchsuchten diese nach sich lohnender Beute. Fest steht, dass durch die Zerstörung der Türverglasung ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden ist. Anschließend verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Hundebesitzer beim Gassi gehen mit ihrem vierbeinigen Freund, oder Autofahrer verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

