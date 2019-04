Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zu schnell in der Kurve - Opel kracht gegen Baum

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Barnstorf, K 111, Hasselbachstraße 31.03.2019, 19.45 Uhr

Glück im Unglück hatte ein 20 Jahre junger Kraftfahrzeugführer aus Wolfsburg am Sonntagabend, als er zwischen Barnstorf und Nordsteimke mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der 20-Jährige war gegen 19.45 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der Kreisstraße 111 (Hasselbachstraße) aus Barnstorf kommend in Richtung Nordsteimke unterwegs, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkommt. Der Opel dreht sich nach links und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Der Fahrer konnte sich allein aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch eine Zeugin erstversorgt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. An dem Fahrzeug des jungen Mannes entstand Totalschaden. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

