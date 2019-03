Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Ablenkung am Steuer - Thema von Schwerpunktkontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Bei einem zweiten Verkehrs-Schwerpunkteinsatz in dieser Woche hat die Polizei 76 Verkehrsverstöße von Kraftfahrzeugfahrern festgestellt und geahndet. Lag am Dienstag der Fokus bei der Bekämpfung von Radfahrunfällen (Polizeibericht vom 26.03.2019) so hatten die Polizistinnen und Polizisten am Donnerstag das Thema Ablenkung im Blick. Von früh morgens bis in den Nachmittag waren mehrere Teams im Kreisgebiet - hauptsächlich in Paderborn, Altenbeken und Salzkotten - unterwegs.

Den Einsatzkräften fielen insgesamt 30 Fahrer auf, die ihr Handy während der Fahrt verbotswidrig nutzten. Die Betroffenen wurden angehalten und angezeigt. Der Bußgeldbescheid wird auf 100 Euro plus Gebühren sowie einen Punkt in Flensburg lauten. Die meisten Fahrer zeigten Verständnis für die Maßnahmen der Polizei. Hoffentlich reicht der Denkzettel, damit das Handy zukünftig während der Fahrt tabu bleibt.

19 Fahrerinnen und Fahrer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und mussten Verwarnungsgeld bezahlen. Zudem stoppen die Einsatzkräfte elf Autofahrer wegen Fehlern beim Abbiegen, neun wegen zu schnellen Fahrens und zwei wegen Nichtbeachten des Rotlichts einer Ampel. Ein Autofahrer stand unter Drogen- und Alkoholeinwirkung. Sechs Lkw-Fahrer wurden wegen Verstößen gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung oder das Fahrpersonalgesetz angezeigt.

#PassAuf! Die Bekämpfung von Verkehrsunfällen, speziell mit schwerwiegenden Folgen, ist ein Behördenschwerpunkt der Paderborner Polizei. Ablenkung ist immer wieder Ursache schwerer Verkehrsunfälle. Je höher die Geschwindigkeit umso schlimmer sind die Folgen im Falle eines Unfalls. Mit konsequenten Kontrollen geht die Polizei gegen dieses gefährliche Fehlverhalten im Straßenverkehr vor. https://paderborn.polizei.nrw/passauf

