Polizei Paderborn

POL-PB: Fahndungserfolg nach Raubüberfällen

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Im Rahmen der Ermittlungen zu den Raubüberfällen auf Supermärkte in Wewer und Scharmede hat die Kreispolizeibehörde Paderborn zwei Täterverdächtige ermittelt. Gegen die beiden 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen läuft bereits ein Verfahren wegen schweren Raubes.

Im Zuge der Ermittlungen wurden Beweismittel sichergestellt. Auch ein Fahrer (18), der die beiden jungen Männer zu der ersten Tat gefahren hatte, steht fest. Zum zweiten Tatort war das Duo gleich mit zwei Fluchtfahrzeugen angereist. Die mutmaßlichen Fahrer sind mittlerweile ebenso ermittelt worden. Sie müssen sich im Strafverfahren verantworten.

Ein weiterer Tatverdächtiger (18), der im Zuge der Ermittlungen festgenommen wurde, war nicht an den Taten beteiligt. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Der Ermittlungserfolg ist im Wesentlichen durch Hinweise aus der Bevölkerung ermöglicht worden. Die Kreispolizeibehörde hatte über ihre Profile in den sozialen Medien und über die Medien nach den Tatverdächtigen gefahndet. Zahlreiche Hinweise gingen ein.

Am Freitag, 22. Februar 2019, hatten zwei Täter den Supermarkt in Scharmede überfallen. Sie hatten die Kassiererin mit einer Pistole sowie einem Messer bedroht und Geld erbeutet. Geflüchtet waren die Räuber mit einem Kleinwagen, in dem ein Fahrer gewartet hatte.

Ähnlich war der Raubüberfall auf den Supermarkt in Paderborn-Wewer 14 Tage später verlaufen. Auch dort hatten die Täter eine Kassiererin mit Waffen bedroht und Geld geraubt. Die Flucht erfolgte mit zwei wartenden Autos.

Bislang dazu veröffentlichte Pressemitteilungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4215041

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4202664

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell