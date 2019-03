Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindergarten

Büren (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Kindergarten in Büren eingestiegen. Die Einbrecher hebelten in der Straße "Kühling" zwischen 18.00 Uhr und 06.50 Uhr eine Seitentür auf. Sie entwendeten unter anderem einen Laptop und einen Beamer. Die Polizei bittet über die Telefonnummer 05251/3060 um sachdienliche Hinweise.

