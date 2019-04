Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Firmenfahrzeug - 5.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Hötensleber Straße 31.03.2019, 11.30 Uhr - 15.40 Uhr

Zu einem Fahrzeugeinbruch in ein Firmenfahrzeug kam es am vergangenen Wochenende in der Hötensleber Straße. Dabei verursachten die Täter einen Schaden, der mindestens 5.000 Euro betragen dürfte. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand geschah die Tat am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 15.40 Uhr. Zunächst zerstörten die Täter das Schloss am Zugangstor und begaben sich so auf das Grundstück der tatbetroffenen Firma. Hier öffneten sie mit brachialer Gewalt das Türschloss an einem dort abgestellten Firmenfahrzeug der Marke Sprinter. Nachdem sie den Laderaum des Transporters für sich zugänglich gemacht hatten, entwendeten sie diverses Werkzeug von der Ladefläche. Unter anderem verschwanden Kabeltrommeln Leitern, Hochdruckreiniger, Akkuwerkzeug, Mobiltelefone und ein Tablet.

Anschließend verbrachten die Unbekannten die Gegenstände aus dem Transporter in ein mitgebrachtes Fahrzeug. Nachdem sie ihre Beute in ihr Fluchtfahrzeug verladen hatten, verließen sie die Örtlichkeit zurück durch das Zugangstor und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei hofft darauf, dass die Täter Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Schöningen, Rufnummer 05352/95105-0.

