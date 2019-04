Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mobile Jagdkanzel in Brand gesteckt

33014 Bad Driburg (ots)

In einem Waldgebiet zwischen Bad Driburg und Herste, im Bereich der Gemarkung "Kohlberg", wurde am gestrigen Sonntag, 07.04.2019, gegen 18:15 Uhr, eine fahrbare Jagdkanzel festgestellt, welche offensichtlich vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Der Brand wurde durch die hinzugerufenen Feuerwehren aus Bad Driburg und Herste gelöscht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Da bislang noch keine Hinweise auf den oder die Täter vorliegen, bittet die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700) um Hinweise von Zeugen./he.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell