Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Skoda beschädigt und weggefahren

33014 Bad Driburg (ots)

Ein weißer Skoda ist zwischen Samstag, 06.04.2019, 20:00 Uhr und Sonntag, 07.04.2019, 17:30 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Das Fahrzeug stand zur Unfallzeit geparkt am rechten Fahrbahnrand des Ulmenweges, Höhe Hausnummer 5. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Schaden beträgt 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Driburg (Tel. 05253 - 98700)./he.

