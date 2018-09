POL-FR: Lörrach: Linienbus und Transporter streifen sich - Zeugensuche!

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen streiften sich in der Kreuzstraße ein Linienbus und ein VW Transporter, wobei zur Klärung des genauen Unfallablaufes Zeugen gesucht werden. Kurz nach 10:00 Uhr kam es zur schadensträchtigen Begegnung der beiden Fahrzeuge, die sich entgegenkamen. Der in Richtung Hauptstraße fahrende 46 Jahre alte Bus-Fahrer fuhr an einer Baustelle vorbei, hierzu musste er den Vorrang des Gegenerkehrs beachten. Der entgegenkommende 72-jährige VW-Fahrer war seinerseits gerade dabei, an einem auf seinem Fahrstreifen geparkten Fahrzeug vorbeizufahren und war deshalb nicht äußerst rechts. In der Folge kam es zum Streifvorgang, wobei ein Schaden von mehreren tausend Euro verursacht wurde. Anhand der ausgemessenen zur Verfügung stehenden Restfahrbahnbreite hätte der Unfall nicht passieren dürfen. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein sucht deshalb nach Zeugen (Kontakt 07621 9800-0). Insbesondere die Fahrgäste im Bus werden gebeten, sich zu melden.

