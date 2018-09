POL-FR: Müllheim: Unbekannte attackieren und verletzen Fahrradfahrer - Kripo bittet um Hinweise

Freiburg (ots) - Müllheim: Unbekannte attackieren und verletzen Fahrradfahrer - Kripo bittet um Hinweise

In der Nacht zum Mittwoch dieser Woche kam es nahe Müllheim zu einem Vorfall, dessen genaue Umstände noch im Dunkeln liegen. Gegen Mitternacht entdeckte eine Frau auf einer Wiese beim Bahnhof-Taxistand einen verletzten Mann und informierte die Polizei. Die kam vor Ort und forderte für den Verletzten einen Rettungswagen an. Der 24-Jährige gab an, von zwei Unbekannten angegriffen und zusammengeschlagen worden zu sein. Die Tat soll sich zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr ausgangs Müllheim auf dem Fahrradweg entlang der B 3 in Richtung Hügelheim abgespielt haben. Die Täter konnten nicht näher beschrieben werden. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise und Beantwortung folgender Fragen: wer war am Dienstagabend zwischen 23.30 Uhr und Mitternacht im Bereich des Tatortes unterwegs und hat etwas gesehen ? Wem ist um Mitternacht beim Bahnhof in Müllheim eine männliche Person mit einem Fahrrad aufgefallen ? Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen können ? Hinweise nimmt die Kripo Freiburg unter der Telefonnummer 0761-5777 entgegen.

de

