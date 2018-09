Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN (2 Meldungen)

Riegel: Einbruch in Vereinsheim

Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag (17 - 12 Uhr) brachen Unbekannte in das Vereinsheim des Bogensportvereins in Riegel (Großherzog-Leopold-Platz) ein. Augenscheinlich wurden die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht. Es konnte jedoch nur ein geringer Betrag entwendet werden. Am Gebäude entstand ein Schaden, schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Wer in dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann sich rund um die Uhr an das Polizeirevier Emmendingen wenden (07641 582-0).

Emmendingen: Verdächtiger Anrufer

Ein angeblicher Mitarbeiter eines bekannten amerikanischen Großunternehmens meldete sich bei einer Frau aus Landeck und täuschte vor, per Fernwartung einige Überprüfungen an ihrem PC vornehmen zum müssen. Die Frau fiel nicht auf diese Masche rein und beendete das Gespräch. Die Polizei versucht nun, die Hintergründe des Anrufs zu ermitteln. Es wird dringend empfohlen, keinesfalls auf solche Angebote einzugehen, insbesondere wenn kein Support bestellt wurde.

