POL-FR: Waldkirch: Radfahrerin verhält sich vorbildlich

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Waldkirch: Radfahrerin verhält sich vorbildlich

Vorbildlich verhielt sich eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmittag in Waldkirch. Sie war versehentlich mit ihrem Fahrrad gegen einen geparkten Wagen gefahren. Da der Fahrzeugeigner weit und breit nicht auffindbar war, radelte sie auf direktem Weg zur Polizei und "stellte" sich. Die Polizei fuhr dann an den Ort des Geschehens und konnte zur Entlastung der aufrichtigen Fahrradfahrerin feststellen, dass sich der schwarze Gummiabrieb ihres Vorderreifens am vermeintlich beschädigten Auto mühe- und beschädigungslos mit dem Finger abreiben ließ. Die Autobesitzerin wird dennoch von der Polizei informiert.

RWK/uh

