Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunkener verursacht Unfallserie

Warburg (ots)

Ein 28-Jähriger aus Warburg verursachte am frühen Samstagmorgen, 06.04.2019, mit seinem Opel Corsa insgesamt drei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet Warburg. Er befuhr zunächst die Unterstraße aus Richtung Sparkasse kommend und beschädigte an einem Wohnhaus das Fallrohr der Dachrinne. Anschließend setzte er seine Fahrt über die Pottgasse und die Straße Hinter der Mauer Nord bis hin zum Bußdorfer Tor fort. Dort fuhr er gegen den geparkten VW. Danach bog er nach links auf die B 7 in Richtung Brilon ab, um anschließend die Industriestraße zu befahren. Am Kreisel mit der Papenheimer Straße fuhr er über die Verkehrsinsel, beschädigte ein Verkehrszeichen und riss sich die Ölwanne auf, so dass im Folgenden eine Ölspur entstand. Zwischen dem Kreisel und der Kreuzung mit der B252 stellte der 28-Jährige seinen PKW unverschlossen ab und setzte seinen Weg fort. Der mutmaßliche Fahrer konnte ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss, daher wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt, der PKW abgeschleppt. /Te.

