Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Warburg (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Paderborner Tor in Warburg einen Verkehrsunfall. Er stieß am Freitag, 05.04.2019, gegen 13.00 Uhr, gegen einen schwarzen VW Sharan, den ein 18-Jähriger dort geparkt hatte. An dem VW entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise, die zur Aufklärung dieser Unfallflucht führen können. /Te.

