Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kleinkraftradfahrer schwer verletzt

Beverungen (ots)

Ein 17-jähriger Kradfahrer aus Fuldatal befuhr am Samstag, 06.04.2019, gegen 16.50 Uhr, mit seiner Honda die Bundesstraße 83 von Blankenau in Richtung Beverungen. Kurz vor dem Ortseingang Beverungen verlor er zu Beginn einer S-Kurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Danach rutschte er über die Fahrbahn nach rechts auf den Seitenstreifen und blieb dort schwer verletzt liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Strecke war für ca. eine Stunde gesperrt. Das Krad, an dem ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. /Te.

