Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss

Marienmünster (ots)

Unter Alkoholeinfluss verursachte ein 21-Jähirger aus Höxter am Freitag, 05.04.2019, gegen 05.30 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der K61 bei Marienmünster. Der junge Mann war mit seinem BMW von Höxter-Ovenhausen in Richtung Gut Abbenburg unterwegs. In einer Linkskurve im Bereich der Einmündung zur K60 Richtung Altenbergen kam es im Begegnungsverkehr zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 42-Jährigen aus Brakel. Der Opel kam von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Weidezaun. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand und ordneten eine Blutprobe an. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.200 Euro. /Te.

