Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche und Diebstahl eines Polos gemeldet

34414 Warburg (ots)

Wie bereits am Sonntag, 07.04.2019, berichtet, wurde in den "Eine-Welt-Laden" der kath. Kirchengemeinde in Warburg eingebrochen. Im Verlaufe des Sonntags wurden nun noch weitere Einbrüche und ein Einbruchsversuch aus Warburg gemeldet. So verschafften sich bislang unbekannte Täter unerlaubt Zugang in ein Bürogebäude in der Papenheimer Straße, erbeuteten Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und verursachten einen Schaden von 250 Euro. Hier dürfte die Tatzeit zwischen Freitag und Samstag liegen. In der Nacht von Samstag, 07.04.2019, auf Sonntag, 08.04.2019, brachen ebenfalls unbekannte Täter in das Gebäude des Deutschen Roten Kreuzes ein und versuchten in die Petrus-Damian-Schule einzubrechen. Beide Tatörtlichkeiten befinden sich in der Straße Landfurt. Ebenfalls eingebrochen wurde in die Lokalredaktionen der Tageszeitungen "Westfalen-BlaTT" (Kalandstraße) und "Neue Westfälische" (Puhlplatz). Während in der Kalandstraße durch den Einbruch und den Diebstahl einer geringen Menge an Bargeld ein Gesamtschaden von 300 Euro entstand, wurde bei der "Neuen Westfälischen" auch ein weißer VW Polo der Redaktion entwendet. Die Polizei in Warburg, Tel. 05641 - 78800, bittet Zeugen und Hinweisgeber sich zu melden. /he.

