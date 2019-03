Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung nach schwerem Verkehrsunfall

Bad Breisig (ots)

Bad Breisig - Nach einem Auffahrunfall mit mindestens einer schwer verletzten Person sind zur Zeit die Rettungskräfte auf der B9 am Ortsausgang Bad Breisig aus Richtung Sinzig kommend im Einsatz. Die B9 ist zur Zeit gesperrt. Der Verkehr wird bereits am Hochverteiler in Sinzig abgeleitet.

